Глава МИД Венгрии выразил разочарование из-за противодействия "Спутнику V" в Европе

В Венгрии разрешили использовать "Спутник V", но европейский регулятор противодействует этому решению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто разочарован, что европейский регулятор до сих пор не признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает RT.

По его словам, в стране совершенно законным методом признали российский "Спутник V" и китайский Sinopharm.

"Наш национальный регулятор разрешил использовать обе вакцины, что означает, что использование "Спутника" в Венгрии опирается на европейские нормы, - подчеркнул Сийярто. - И поэтому, если честно, мы не понимаем, почему другие страны-члены союза не уважают это решение".

Как ранее писал сайт kp.ru, диалог по регистрации "Спутника V" ВОЗ находится на финишной прямой. Такое заявление 27 октября сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, уточнив, что речь идет о подачи документов и принятия той процедуры, "которая у нас налажена в РФ".