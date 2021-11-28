Названы самые переоцененные профессии в России

Политики и депутаты возглавили рейтинг самых переоцененных профессий Фото: REUTERS

22% россиян назвали самыми переоцененными на рынке труда политиков и депутатов. Это самый популярный вариант ответа, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

14% участников опроса выразили мнение что неоправданно высокое жалование у госслужащих. Третье место заняли топ-менеджеры, чей труд назвали необоснованно высокооплачиваемым 9% респондентов.

По 4% считают самыми переоцененными профессии футболистов, IT-специалистов и артистов. Еще 2% выразили мнение, что слишком высокие гонорары у блогеров.

По мнению 4% россиян, любой труд должен достойно оплачиваться, следовательно, переоцененных специалистов не бывает.

Как ранее писал сайт kp.ru, почти половина жителей страны уверены в том, что роботы и машины уже приходят на место людей в некоторых профессиях. Треть считает, что пока рано об этом говорить. Лишь каждый четвертый россиянин думает, что бездушная железяка не заменит человека никогда.