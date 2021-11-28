Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 76

Взрыв на шахте "Листвяжная" произошел утром 25 ноября. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Количество пострадавших в результате взрыва и последующего задымления на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 76 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

По данным местных властей, 64 человека госпитализированы и проходят стационарное лечение. Еще 12 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.

В тяжелом состоянии находятся четыре человека, еще 14 пациентов – в состоянии средней тяжести. Состояние 46 пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв на шахте "Листвяжная" произошел утром 25 ноября. В этот момент в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь.

Несмотря на то, что все горноспасательные службы региона были немедленно переброшены на место событий, помочь выбраться удалось далеко не всем. По предварительной информации, в ЧП на "Листвяжной" погибло 52 человека, из них шестеро спасатели.

Руководство "Листвяжной" задержали после трагедии на шахте: под стражу взяли 47-летнего директора, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка.