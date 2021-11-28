Синоптик Тишковец рассказал об аномальном потеплении в Москве 28 ноября 2021

В Москве ожидается температура, превышающая норму на пять градусов Фото: REUTERS

В воскресенье, 28 ноября 2021 года, погода в Москве будет аномально теплой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой слова на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабо выраженного гребня антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно может выглянуть солнце, а температурный фон окажется на целых 5 градусов теплее положенной климатической нормы", - спрогнозировал Тишковец.

По его словам, в Москве будет от 4 до 6 градусов выше нуля, в Московской области – от +1 до +6 градусов. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного увеличиваться и может достигнуть 741 миллиметра ртутного столба, уточнил синоптик.

Как ранее писал сайт kp.ru, синоптики предупреждают, что декабрь в Москве начнется с морозов. В первый же день столбики термометров опустятся до -10 градусов. Зато последние деньки ноября порадуют уходящим теплом. До 30-го числа будут держаться положительные температуры.