Глава МИД Венгрии обвинил Европу в лицемерии из-за миграционной политики

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто Фото: Кадр видео

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто раскритиковал миграционную политику Европы, обратив внимание на лицемерные заявления, которые расходятся с реальными действиями. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью RT.

В частности, Сийярто обратил внимание, что учредительном документе нового коалиционного правительства Германии активно поддерживается миграция.

"Вы знаете, всё это — большое лицемерие, - подчеркнул Сийярто. - Возможно, есть какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе по сравнению с тем, что говорилось с 2015 года, но суть европейской миграционной политики, к сожалению, осталась неизменной".

Сийярто также отметил, что "большие страны" Запада могут себе позволить говорить иначе, чем поступать, а у маленьких государств, в том числе Венгрии, такой возможности нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Петер Сийярто разочарован, что европейский регулятор до сих пор не признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, в Венгрии совершенно законным методом признали российский "Спутник V" и китайский Sinopharm, но европейский регулятор этому противодействует.