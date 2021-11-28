Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не желает конфликта России и НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: Кадр видео

Никто в Европе не желает начала прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

"Никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался, - подчеркнул Сийярто, уточнив, что это его личное мнение. - Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта".

Дипломат уточнил, что Венгрия как член НАТО имеет ряд обязательств перед Североатлантическим Альянсом. В то же время стана приложит максимум усилий, чтобы предотвратить возможный конфликт с Россией, заявил глава МИД Венгрии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Петер Сийярто раскритиковал миграционную политику Европы, обратив внимание на лицемерные заявления, которые расходятся с реальными действиями.

В том же интервью Петер Сийярто выразил разочарование в связи с тем, что европейский регулятор до сих пор не признал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".