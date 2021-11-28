Медики ЮАР ожидают переполнения больниц из-за омикрон-штамма коронавируса

Среди заболевших много молодых людей, которые не прошли вакцинацию Фото: REUTERS

Медики Южно-Африканской Республики выразили обеспокоенность темпами распространения нового штамма коронавируса, названного "омикрон". По их словам, если рост заболеваемости сохранится на том же уровне, то уже совсем скоро больницы окажутся переполнеными.

В частности, об этом рассказала журналистам Times of Israel Рудо Матива, глава отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто, расположенной на юго-западе Йоханнесбурга.

По ее словам, среди заболевших очень много людей в возрасте 20-30 лет. Многие из них поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени.

"Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", - уточнила Матива.

По ее словам, следует уже начинать готовить дополнительные койки для интенсивной терапии пациентов с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые случаи заражения коронавирусом штамма "омикрон", который называют "потенциально самым опасным" в мире, зафиксированы в Австралии. По официальным данным местных властей, выявлены два заболевших.