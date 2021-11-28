Первые случаи заражения коронавирусом штамма "омикрон" выявлены в Австралии

В Австралии заявили о двух случаях заражения новым штаммом Фото: REUTERS

Первые случаи заражения коронавирусом штамма "омикрон", который называют "потенциально самым опасным" в мире, зафиксированы в Австралии. По официальным данным местных властей, выявлены два заболевших.

"Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса может подтвердить, что срочное геномное тестирование, проведенное сегодня, показало, что двое иностранных путешественников заразились новым вариантом коронавируса B.1.1.529 "омикрон", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Италии опубликовали первое в мире изображение нового штамма "омикрон", который британские ученые признали "потенциально самым опасным" в мире из-за наиболее высокого числа мутаций. Как выглядит S-белок "омикрона", выяснили врачи госпиталя Bambino Gesu и ученые госуниверситета Милана.

Напомним, ранее в Италии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны. "Омикрон" выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.