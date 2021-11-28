Вучич после переговоров с Путиным заявил, что очень доволен договорами по газу

Александар Вучич и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич не скрывает восторга по поводу результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры стран обсудили многие вопросы, в том числе поставки газа, а также сотрудничество в сферах экономики и обороны.

В эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" Вучич заявил, что он "очень-очень доволен" достигнутыми договоренностями.

"Не только по вопросу поставок газа, объема газа и стоимости газа, но и по вопросу военно-технического сотрудничества, экономического сотрудничества - я очень-очень доволен", - подчеркнул Вучич.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин договорился с сербским коллегой Александром Вучичем о цене за поставки газа.

По словам Вучича, Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Таким образом, по сравнению с прежним контрактом, цена никак не изменится.