Путин договорился с президентом Сербии о цене за поставки газа

Россия и Сербия договорились о цене за поставки газа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин договорился с сербским коллегой Александром Вучичем о цене за поставки газа. Об этом сообщил последний.

- Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров, — сказал президент Сербии, назвав такую цену очень хорошей.

Таким образом, по сравнению с прежним контрактом, цена никак не изменится.

Ранее Путин заметил, что российско-сербские отношения продолжают развиваться по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Российский лидер добавил, что по итогам 2021 года страны не только преодолеют спад в торговом обороте, но и нарастят его.

Напомним, встреча российского и сербского лидеров прошла в четверг, 25 ноября, в Сочи. Вучич заявлял, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ, и он будет просить Путина оставить в следующем году нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики. Также главы государств обсудили урегулирование конфликта в Косово, вопросы российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.