Медики ЮАР назвали признаками заражения омикрон-штаммом ковида усталость и головную боль

Штамм "омикрон" поражает в основном людей в возрасте 20-30 лет, первые признаки заболевания - усталость и головная боль. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые и основные признаки заражения человека омикрон-штаммом коронавируса назвала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. По ее словам, это сильная усталость и головная боль. Повышение температуры или боль в горле отмечаются крайне редко, отметила Кутзе. Среди ее пациентов было несколько десятков человек, инфицированных омикрон-версией ковида.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. У инфицированных не падал уровень кислорода в крови», - цитирует Анжелику Кутзе ТАСС.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР подчеркнула, что никому из ее пацинетов, инфицированных штаммом «омикрон», не потребовалась госпитализация, все они выздоровели после 2-3 дней амбулаторного лечения.

Анжелик Кутзе отметила, что большинство инфицированных омикрон-штаммом – молодые люди, в числе их был и шестилетний ребенок. Больше половины инфицированных не были вакцинированы.

Специалист призвала не поддаваться панике и не принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе.

Ранее на kp.ru сообщалось, что, Рудо Матива, глава отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто, расположенной на юго-западе Йоханнесбурга, выразила опасение, что если распространение омикрон-штамма коронавируса продолжится, больницы ЮАР окажутся переполненными. Рудо Матива рассказала, что среди заболевших очень много людей в возрасте 20-30 лет. Многие из них поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени.