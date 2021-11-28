Президент Палестины Аббас: "Россия всегда с нами на международной арене"

Президент Палестины Махмуд Аббас Фото: REUTERS

Президент Палестины Махмуд Аббас по итогам визита в Москву и беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил журналистам, что Российская Федерация – друг палестинского народа. Заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Россия всегда рядом с нами на международной арене, - подчеркнул Аббас. - Хотим еще раз поблагодарить Россию и российский народ за отношение, которое проявляется к нам".

В ходе прощания в аэропорту российский лидер тепло попрощался с делегацией Палестину, пожав руку всем участникам разговора.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин и Махмуд Аббас провели встречу во вторник, 23 ноября. Основными вопросами повестки стали отношения России и Палестины, а также ситуация на Ближнем Востоке.