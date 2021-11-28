Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Перу

В Перу 28 ноября произошло сильное землетрясение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На севере Перу в воскресенье 28 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 40 км к северо-западу от города Барранка с населением около 5 тыс. человек и в 283 км от города Лоха в Эквадоре, где проживают примерно 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 108 км.

В год на Земле происходит около десятка землетрясений с магнитудой от 7 до 7,9 по шкале Рихтера. Максимальное значение этой шкалы – 9,5 условных единиц.

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