Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма видно из космоса

Огненная река коротка, но заметна. Фото: REUTERS

Европейское космическое агентство обнародовало снимки, сделанные с борта спутников, работающих по программе Коперник (Copernicus, the European Union's Earth observation programme) и предназначенных для слежения за поверхностью Земли. Снимки открывают потрясающий вид на лаву, которую выплескивает вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания).

На увеличенном снимке из космоса видны подробности.

Извержение началось 19 сентября 2021 года. Огненная река добиралась до Атлантического океана 10 дней, теперь «впадает» в него в районе пляжей Playa Nueva и шипит. Её русло протянулось на 6 километров. Лава уже образовала утес площадью 20 гектаров – он принимает форму пирамиды, которая растет с каждым днем, увеличивая площадь острова.

Лава достигла берега 28 сентября.

Лава образовала прибрежный утес шириной более полукилометра.

Извержение продолжается и только усиливается – лаву стало выплескивать еще и второе жерло, которое образовалось накануне рядом с первым.

У вулкана стало два жерла.