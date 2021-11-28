Посол РФ считает, что размещение британских войск в ФРГ не снизит напряженность между НАТО и Россией Фото: REUTERS

Размещение войск Великобритании в Германии не снизит напряженность в отношениях НАТО и России, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В интервью радиостанции Times Radio дипломат заявил, что решение расположить в ФРГ военную базу отвечает политике Запада последних лет, которая строится вокруг увеличения своего присутствия вблизи России. Это доказывают военные учения в Черном и Балтийском морях, подлеты стратегических самолетов к границам РФ и вторжение британского корабля Defender в российские территориальные воды, отметил он.

Как подчеркнул Келин, Москва хочет наладить полноценный диалог со странами НАТО, чтобы снизить напряженность между сторонами. По его мнению, сложившаяся ситуация повышает риск военного столкновения. Дипломат сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил РФ ведет переговоры с коллегами из США и озвучил свои предложения по деэскалации напряженности, на которые пока ответы не получены.

Вместе с тем Келин отмечает, что НАТО усиливает дезинформацию в отношении России, в частности заявляет о якобы готовящемся Москвой вторжении на Украину. Используя подобные вбросы Запад продвигает свои войска все дальше на восток, добавил посол.

Как писал сайт kp.ru, командующий сухопутными войсками Соединенного королевства генерал-лейтенанта Ральф Вуддисс заявил, что Великобритания намерена направить в Германию войска, чтобы быть готовыми к войне с Россией.

ранее сообщалось, что Великобритания готовится направить на Украину 600 военнослужащих, поскольку опасается вторжения туда российской армии. Уверенность в агрессии России имеет глава британской разведки MI-6.