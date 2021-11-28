Тишковец предупредил москвичей о морозе на 1 декабря 2021 Фото: Влад КОМЯКОВ

В ночь на 1 декабря в Москве ожидаются морозы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров опустятся до -1 – -6 градусов.

«В ночь на 1 декабря ударят морозцы до -1…-6, и все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу толщиной 10-20 миллиметров», – написал синоптик в своем Instagram.

С понедельника, 29 ноября, в столице и центральной России начнутся дожди. Из небольших осадков они на следующий день перейдут в ливни, отметил Тишковец. Ночь на 30 ноября, сообщил, он обещает быть самой теплой с 1948 года. Так, температура установится на отметке не ниже 4 – 6 градусов. Дождь во вторник, 30 ноября, перейдет в мокрый снег, а затем и в метель, при этом прогнозируется ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Как рассказал Тишковец, в последние сутки осени на Москву может вылиться до 18 миллиметров осадков, то есть 30% месячной нормы.

Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 28 ноября, в Москве установилось аномальное потепление.