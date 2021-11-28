Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на 15 километров в Финляндии. Этап Кубка мира проходит в городе Рука.

Первым к финишу пришел Большунов. Он прошел дистанцию за 35 минут и 23,7 секунды. Второе место у Устюгова, который отстал от победителя на 0,5 секунды. Третьим финишировал Мальцев, уступивший Большунову 0,7 секунды, передает «КП-Спорт».

Напомним, ранее из-за аномального холода от участия в гонке преследования в Руке отказались все норвежские лыжники. На старт не вышли Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Пол Гульберг.

В пятницу, 26 ноября, в мужском спринте 22-летний российский лыжник Александр Терентьев превзошел все ожидания тренеров. Вчерашний юниор уверенно обошел норвежца Йоханнеса Клэбо в финишном створе.