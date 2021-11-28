Посольство России в ЮАР рекомендует находящимся в стране россиянам готовиться к отъезду

Россиянам, находящимся в ЮАР, предлагают не паниковать из-за нового штамма ковида, но по возможности покинуть страну. Фото: REUTERS

Находящимся в ЮАР россиянам рекомендовано сохранять спокойствие, но по возможности покинуть страну. Такие рекомендации дает посольство России в этой стране.

"На данный момент мы рекомендуем, прежде всего, сохранять спокойствие. При наличии возможности приобретать билеты и вылететь из страны", - цитирует ТАСС комментарий представителя посольства в связи с обнаружением в ЮАР омикрон-версии коронавируса.

Посольство сообщает, что для оперативного информирования находящихся в ЮАР граждан РФ созданы два Telegram-канала. За ситуацией с омикрон-вариантом ковида в стране следят представители Посольства РФ в Претории и Генеральное консульство РФ в Кейптауне.

Предположительно, на территории ЮАР сейчас находятся несколько сотен российских туристов, отмечает агентство со ссылкой на турагентство.

Ранее медик из ЮАР, работающая с инфицированными омикрон-вариантом коронавируса больными, отметила, что основными симптомами заражения являются головная боль и сильная усталость. Также врач заявила, что большинству инфицированных не требуется госпитализация, выздоровление наступает через несколько дней амбулаторного лечения.