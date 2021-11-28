В Москве 30 ноября 2021 ожидается рекордно низкое давление Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во вторник, 30 ноября, атмосферное давление в Москве может упасть до рекордно низких значений, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 06:00 утра 30 ноября показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей – 717 миллиметров ртутного столба», – сообщил синоптик в своем Instagram.

По словам Тишковца, прежний рекорд был установлен в 1988 году. Тогда атмосферной давление упало до отметки 718 миллиметров ртутного столба.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 1 декабря 2021 в Москве ожидаются морозы. Столбики термометров опустятся до -1 – -6 градусов. Кроме того, с понедельника, 29 ноября, в столице и центральной России начнутся дожди. Из небольших осадков они на следующий день перейдут в ливни. При этом ночь на 30 ноября обещает быть самой теплой с 1948 года.