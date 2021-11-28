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Здоровье28 ноября 2021 14:34

Названы симптомы коронавируса, которые нельзя игнорировать привитым

Вакцинированные должны пройти тест на коронавирус, если начали чихать и кашлять без причин
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Привитые не должны игнорировать кашель и чихание, если они появились, нужно сразу же провериться на коронавирус.

Привитые не должны игнорировать кашель и чихание, если они появились, нужно сразу же провериться на коронавирус.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два симптома, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным от COVID-19, назвало издание EXPRESS. Это кашель и чихание. Если вакцинированный человек не видит иных причин, которые могли вызвать у него кашель и чихание, то ему стоит немедленно пройти тест на коронавирус, пишет издание со ссылкой на приложение ZOE COVID, которое призвано отслеживать частоту признаков коронавирусной инфекции.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19", - заявили разработчики приложения.

Кашель и чихание не только являются признаками коронавирусной инфекции, но и чаще всего обеспечивают передачу вируса дальше.

Кроме кашля и чихания, вакцинированным не стоит игнорировать и другие признаки заражения, такие как потеря обоняния и вкуса.

Ранее посольство России в ЮАР, комментируя обнаружение в этой стране нового варианта коронавируса, рекомендовало находящимся в ЮАР россиянам не поддаваться панике, но по возможности готовиться к выезду из страны.