Названы симптомы коронавируса, которые нельзя игнорировать привитым

Привитые не должны игнорировать кашель и чихание, если они появились, нужно сразу же провериться на коронавирус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два симптома, которые ни в коем случае нельзя игнорировать вакцинированным от COVID-19, назвало издание EXPRESS. Это кашель и чихание. Если вакцинированный человек не видит иных причин, которые могли вызвать у него кашель и чихание, то ему стоит немедленно пройти тест на коронавирус, пишет издание со ссылкой на приложение ZOE COVID, которое призвано отслеживать частоту признаков коронавирусной инфекции.

"Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без причин, вам следует остаться дома и пройти тест на COVID-19", - заявили разработчики приложения.

Кашель и чихание не только являются признаками коронавирусной инфекции, но и чаще всего обеспечивают передачу вируса дальше.

Кроме кашля и чихания, вакцинированным не стоит игнорировать и другие признаки заражения, такие как потеря обоняния и вкуса.

Ранее посольство России в ЮАР, комментируя обнаружение в этой стране нового варианта коронавируса, рекомендовало находящимся в ЮАР россиянам не поддаваться панике, но по возможности готовиться к выезду из страны.