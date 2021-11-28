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Политика28 ноября 2021 14:51

Украине предрекли потерю территорий

Журналист Скачко заявил, что отказ от «Минска – 2» приведет к дроблению Украины
Абдулла ШАКИРОВ
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Украине предрекли потерю новых территорий

Украине предрекли потерю новых территорий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может потерять несколько своих территорий, который выйдут из состава страны, если Киев не захочет выполнять Минские соглашения, считает украинский журналист Владимир Скачко.

«Сначала России отходят Донецкая и Луганская области не в виде обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР», – заявил он в эфире YouTube-канала Topinform.

Минские соглашения пока удерживают Украину от превращения в антироссийскую страну, поэтому Москва не будет отступать от этих договоренностей, отметил журналист. Тем не менее, сказал Скачко, заморозка «Минска – 2» на неопределенное время спровоцирует процесс раскола Украины.