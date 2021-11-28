Премьер Польши Моравецкий обвинил Меркель в легитимизации режима Лукашенко»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель внесла свой вклад в «легитимизацию режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя телефонный разговор двух лидеров.

«Когда Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», – сказал он в интервью агентству DPA.

По мнению Моравецкого, белорусский президент злоупотребил доверием Меркель, согласившейся на разговор с ним, и сделал вид, якобы она согласилась перевезти две тысячи мигрантов в Германию и страны Евросоюза. Вместе с тем Моравецкий заявил, что Польша готова помочь в доставке беженцев на родину. Как отметил польский премьер, мигранты не хотят оставаться в Польше, а стремятся направиться в Германию и Нидерланды.

«Если Лукашенко проявит добрую волю, мы немедленно начнкм сотрудничать в финансировании отправки мигрантов, возвращающихся домой в Ирак и другие страны. Это должны быть общие усилия, но в тоже время мы можем действовать и самостоятельно, – заявил Моравецкий.

Как писал сайт kp.ru, в середине ноября 2021 Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.