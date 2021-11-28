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Общество28 ноября 2021 16:20

Умер Николай Баринов, бывший замдиректора ФСИН

Николай Баринов скончался на 63-м году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
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Умер Николай Баринов, бывший замдиректора ФСИН Фото: УФСИН по Санкт-Петербург

Умер Николай Баринов, бывший замдиректора ФСИН Фото: УФСИН по Санкт-Петербург

Умер бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Николай Баринов. Он скончался в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 62 лет, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов скончался сегодня на 63-м году жизни», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Баринов работал заместителем главы ФСИН с 1998 по 2017 годы. В ведомстве он отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы.

Как писал сайт kp.ru, в 2017 году Баринов был арестован по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, с 2007 по 2012 годы он, курируя возведение СИЗО «Кресты-2», получил от руководителей строительных компаний в общей сложности более 44 миллионов рублей за покровительство из средств, направленных региональным УФСИН на строительство изолятора.