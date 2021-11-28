Третий случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании выявлен третий случай заболевания новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

«После первых двух подтвержденных случаев варианта SARS-CoV-2, известного как B.1.1.529, Агентство по здравоохранению Великобритании выявило еще один случай COVID-19 с мутациями, соответствующими B.1.1. 529», – сказано на сайте министерства.

Уточняется, что третий зараженный омикрон-штаммом сдал положительный тест после поездки в Южную Африку. В настоящее время он уже покинул территорию Великобритании, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, накануе глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в Британии выявлено два случая заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.