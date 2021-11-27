Два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Великобритании

В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в Британии выявлено два случая заражения штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.

Случаи были зафиксированы в Челмсфорде и Ноттингеме, сейчас в этих районах проводится целенаправленное тестирование населения. Двое зараженных находятся на самоизоляции, отметил Джавид.

- Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения, — сказал министр в эфире телеканала Sky News.

Напомним, возможный случай заражения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

Ранее министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе сообщил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Он отметил, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности».

Накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.