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Здоровье27 ноября 2021 14:36

Два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Великобритании

Оба зараженных находятся на самоизоляции
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон"

В Великобритании выявили два случая заражения штаммом "омикрон"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в Британии выявлено два случая заражения штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции.

Случаи были зафиксированы в Челмсфорде и Ноттингеме, сейчас в этих районах проводится целенаправленное тестирование населения. Двое зараженных находятся на самоизоляции, отметил Джавид.

- Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения, — сказал министр в эфире телеканала Sky News.

Напомним, возможный случай заражения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

Ранее министр по социальным вопросам немецкой земли Гессен Кай Клозе сообщил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» выявлен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Он отметил, что об этом можно говорить «с высокой долей вероятности».

Накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. По данным экспертов, он демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи инфицирования зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заражения были выявлены в Бельгии и Израили. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.