Журналист предупредила США о риске потерять свое положение на мировой арене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс предупредила, что российско-китайское военное сотрудничество грозит западным странам катастрофическими последствиями. Его мнение опубликовал The Sun.

Специалист напомнила, что недавно Москва и Пекин приняли решение расширить военное сотрудничество. По словам Соукинс, страны имеют много общего. Например - и Россия, и Китай недовольны действиями Запада.

В статье также говорится, что Москва и Пекин углубляют в сотрудничество на фоне американских учений у российских границ.

"Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям. Америка не сможет бороться с Россией и Китаем в одиночку. Ей понадобится помощь западных партнеров", — опасается Соукинс.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал страны Европы перестать считать Россию виновницей всех бед. Он подчеркнул, что обвинения в ведении гибридной войны не соответствуют реальности, так как Россия не желает войны.