Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире28 ноября 2021 21:29

В Швейцарии обнаружен первый возможный случай заражения штаммом "омикрон"

Специальные службы занимаются ситуацией
Наталья СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больным новым штаммом коронавируса может оказаться человек, который недавно вернулся из Южной Африки

Больным новым штаммом коронавируса может оказаться человек, который недавно вернулся из Южной Африки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швейцарии был зафиксирован первый возможный случай заражения новым штаммом коронавируса, названным "омикрон". Заболевшим может быть человек, который недавно побывал в Южной Африке и после этого вернулся в страну.

Как сообщается в Twitter Федеральный офис общественного здравоохранения страны, на данный момент специальные службы проверяют, действительно ли у путешественника "омикрон"-штамм коронавируса.

"Первый вероятный случай варианта "омикрон" (выявлен) в Швейцарии у человека, который вернулся из Южной Африки около недели назад. Секвенирование принесет уверенность в ближайшие дни", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый вариант коронавируса, который зафиксировали на прошлой неделе, поначалу называли южноафриканским - по причине того, что первые случаи заражения были выявлены в ЮАР и Ботсване. Впоследствии он перекинулся на Европу и далее по всему миру. В результате ему было дано имя "омикрон".

В научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" против нового штамма "омикрон" сопоставима с ее действенностью против штамма-дельта, заявили