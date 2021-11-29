В Швейцарии обнаружен первый возможный случай заражения штаммом "омикрон"

Больным новым штаммом коронавируса может оказаться человек, который недавно вернулся из Южной Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швейцарии был зафиксирован первый возможный случай заражения новым штаммом коронавируса, названным "омикрон". Заболевшим может быть человек, который недавно побывал в Южной Африке и после этого вернулся в страну.

Как сообщается в Twitter Федеральный офис общественного здравоохранения страны, на данный момент специальные службы проверяют, действительно ли у путешественника "омикрон"-штамм коронавируса.

"Первый вероятный случай варианта "омикрон" (выявлен) в Швейцарии у человека, который вернулся из Южной Африки около недели назад. Секвенирование принесет уверенность в ближайшие дни", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый вариант коронавируса, который зафиксировали на прошлой неделе, поначалу называли южноафриканским - по причине того, что первые случаи заражения были выявлены в ЮАР и Ботсване. Впоследствии он перекинулся на Европу и далее по всему миру. В результате ему было дано имя "омикрон".

В научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" против нового штамма "омикрон" сопоставима с ее действенностью против штамма-дельта, заявили