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Общество28 ноября 2021 22:00

Калмыкия и Тува стали регионами-лидерами по уровню закредитованности населения

Минимальную задолженность имеют жители регионов Северного Кавказа и юга России
Наталья СМИРНОВА
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Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей

Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калмыкия, Тува и и Курганская область стали российскими регионами-лидерами по уровню закредитованности населения в 2021 году. К таким выводам пришли исследователи РИА Новости.

Как отмечают журналисты, с другой стороны, минимальную задолженность имеют жители регионов Северного Кавказа и юга России. Наименее закредитованные регионы - республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Дагестан.

Отмечается, что суммарный долг одного жителя России перед банками сегодня превышает 300 тысяч рублей. Как предполагают опрошенные изданием эксперты, это связано с активизацией экономики и невысокими процентными ставками в начале 2021 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты внесли в Госдуму законопроект, которые предусматривает снижение максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним. Таким образом авторы документы хотят усовершенствовать защиту прав потребителей финансовых услуг.