Посол Украины потребовал от Германии репарации за утраченное культурное наследие

По словам дипломата, двусторонний диалог будет оставаться обремененным, пока Германия не выполнит требования Украины Фото: REUTERS

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Киев имеет полное право рассчитывать на компенсацию от Германии. Основанием для этого он назвал культурные ценности, которые были утрачены во время Второй мировой войны или переданы ФРГ бескорыстно около 20 лет назад.

Как сообщил Мельник, украинская сторона ожидает от Германии компенсации за "огромные потери культурного наследия". В качестве шага навстречу, заявил посол, страна готова принять поддержку на пусти к членству в Евросоюзе.

На данный момент, однако, по словам Мельника, подвижек в решении этого вопроса нет.

"К сожалению, мы наткнулись на глухую стену непонимания", – цитирует украинского посла РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что власти страны находятся в ходе переговоров по вопросам поставки оружия. Раскрывать подробности он, однако, отказался.