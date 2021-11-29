Генерал-лейтенант Юдин заявил, что ВКС России получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года

На данный момент отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Юдин рассказал о планах по поставкам новых учебных самолетов в войска. Как рассказал военный в интервью газете "Красная звезда", до конца 2021 года ВКС страны получат 16 новых единиц летательной техники.

"Отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, спланировано поставить до конца года 16 новых самолетов (семь единиц Л-410УВП-Е20, девять единиц ДА-42Т)", - рассказал Юдин.

Он отметил, что за 2021 год уже удалось многого добиться. Например, были проведены работы по увеличению ресурса парка авиадвигателей самолетов Як-130, чтобы поддерживать исправность парка учебных самолетов и обеспечения летного плана учебной подготовки курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Как ранее писал сайт kp.ru, ВВС США проводят учения у границ России - на острове Шемья на Аляске. Как сообщает эксперт журнала Forbes, там находится ближайший к РФ американский военный аэродром - силы двух стран находятся в 322 километрах друг от друга.