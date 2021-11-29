ООН: признание ковид-паспортов между Россией и ЕС поможет восстановить туризм

В ООН выступила за координацию между странами Фото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили заявил, что взаимное признание ковид-паспортов между Россией и Евросоюзом могло бы способствовать восстановлению туристического сектора.

"Без сомнения. Ослабление ограничений на поездки для вакцинированных путешественников и признание различных вакцин поспособствовали повышению доверия потребителей к путешествиям", - рассказал Пололикашвили.

Он отметил, что в ООН выступают за недискриминационный туризм, важной частью которого должна стать вакцинация. Главное, подчеркнул Пололикашвили в разговоре с ТАСС, не допускать ошибок в коммуникации между странами.

"Теперь, когда мы прожили с пандемией полтора года, мы не можем повторить те же ошибки снова. Всегда необходимо поддерживать координацию [между странами]", - резюмировал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав России утвердил форму документа, который в народе прозвали "вакцинным паспортом". Официальное название звучит так: "сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции или противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией".