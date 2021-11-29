Президент Сербии заявил, что Россию пытаются выдавить с европейского газового рынка

Президент Сербии Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич оценил ситуацию на европейском газовом рынке. По мнению главы государства, с этого поля стараются вытеснить Россию.

Как заявил Вучич в воскресенье, 28 ноября, в эфире передачи Hit Tvit на канале Pink, российские власти не любят говорить об этой проблеме вслух.

"У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе", - сказал Вучич.

По его словам, Европа на данный момент испытывает дефицит газа в размере 70 млрд кубометров, из которых 55 млрд могло идти через "Северный поток -2".

"Они (европейцы) не пускают "Северный поток - 2 " из-за давления Америки", - пояснил сербский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе них главы государств обсудили многие вопросы, в том числе поставки газа, а также сотрудничество в сферах экономики и обороны. После переговоров Вучич заявил, что он "очень-очень доволен" достигнутыми договоренностями.