Вильфанд пообещал жителям Центральной России неоднородную зиму

Холодная погода будет сменяться оттепелями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет Европейскую часть России зимой. По его словам, морозы до минус 20 градусов будут сменяться оттепелями из-за вторжения воздушных масс с юга.

Грядущая зима для жителей Центральной части страны будет изменчивой, заявил синоптик.

"Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы… Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается", - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что оттепели будут вызывать вторжения воздушных масс с юга, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце ноября жителей центральной части Европейской России ожидает аномально теплая для этого периода погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.