Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности

При желтом уровне погода считается потенциально опасной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и области о погодной опасности в понедельник, 29 ноября. Она возникла из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна, возможны неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Отмечается, что в понедельник порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Москвичам и жителям региона стоит быть внимательными с 09.00 понедельника до 09.00 среды.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет Европейскую часть России зимой. По его словам, морозы до минус 20 градусов будут сменяться оттепелями из-за вторжения воздушных масс с юга.