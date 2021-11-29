NYT: бывший министр обороны США подал в суд на Пентагон

Пентагон решил цензурировать мемуары бывшего министра Фото: REUTERS

Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон. Причиной стало цензурирование части его мемуаров, в которых он рассказал о своей работе в администрации президента Дональда Трампа.

Эспер долгое время работал с Трампом, но был уволен после прошлогодних президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. Как пишет газета New York Times, после этого министр решил написать книгу мемуаров.

Отмечается, что Пентагон изъял из публикации существенный фрагмент текста под предлогом секретности. Эспер не согласился с этим и подал в суд, обвинив ведомство в ущемлении "конституционных прав, защищаемых первой поправкой" о свободе слова.

Как ранее писал сайт kp.ru, финансовый инспектор Пентагона Майк Маккорд заявил, что рекордная инфляция в США вызывает у руководства ведомства обеспокоенность. В 2021 году она достигла максимального значения почти за 31 год.