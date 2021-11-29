Цена нефти марки Brent превысила 74,7 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 4% Фото: Иван МАКЕЕВ

Стоимость нефти марки Brent начала расти после снижения, спровоцированного обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. Цены на нефть по этой причине показали падение на 10%.

К понедельнику, 29 ноября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже выросла на 5,01%.

Как информирует биржа, стоимость нефти выросла до 75,18 доллара за баррель. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до 71,98 доллара за баррель.

Как ранее писал сайт kp.ru, 26 ноября цена нефти марки Brent в очередной раз падала, согласно данным лондонской биржи ICE. Стоимость январского фьючерса Brent снизилась до 78,3 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI снижалась на 5,63% – до 73,98 доллара.