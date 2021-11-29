Трамп заявил, что не смог наладить отношения США и России из-за клеветнической кампании против него

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший глава США Дональд Трамп рассказал, почему за время своего президентства так и не смог наладить отношения между Россией и Штатами. По словам политика, это произошло из-за клеветнической кампании, которая развернулась вокруг него.

В интервью каналу Fox Трамп напомнил, что его часто обвиняли в сговоре с Россией, что в итоге не позволило сделать больше для двусторонних отношений, пока он был президентом.

"Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России", - сказал Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент США Дональд Трамп впервые со времени ухода из Белого дома ясно дал понять, что намерен бороться за главный пост в стране во время следующих выборов.