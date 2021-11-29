Русский язык станет обязательным предметом в университетах ЦАР

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера Фото: REUTERS

Русский язык станет обязательным для изучения предметом в высших учебных заведениях Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом сообщает Corbeau News со ссылкой на слова президента государства Фостен-Арканжа Туадеры.

Согласно информации издания, дисциплину введут уже с учебного года, который начнется в сентябре 2022 года. Планируется, что русский язык будут изучать с первого курса до магистратуры.

Стоит отметить, что в университетах ЦАР также изучают испанский, китайский и французский языки.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем российский лидер Владимир Путин поблагодарил его за поддержку русского языка.

"Сербские студенты учатся в России в разных вузах по разным направлениям, - заявил президент России. - Мы вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах – в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно".

Путин добавил, что Сербия не только использует для вакцинации "Спутник V", но и производит его у себя.