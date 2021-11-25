Язык в обмен на газ

Путин принял в Сочи сербского президента Александра Вучича. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Для сербов успешная встреча с российским главой – в буквальном смысле, вопрос жизни и смерти. У республики заканчивается в этом году контракт на поставку газа, и денег, чтобы покупать голубое топливо по европейским рыночным ценам, в стране просто нет. Вучич перед визитом в Сочи и не скрывал, что главное для него – договориться о новом выгодном контракте.

- Сербия сейчас платит за тысячу кубов российского газа 270 долларов, хотя на мировых биржах цена уже превысила 1 000. И даже при цене в 500 долларов нас ждут миллиардные косвенные потери. Мои пожелания намного ниже пятисот или шестисот долларов. Поэтому я очень волнуюсь перед переговорами, - рассказал Вучич перед прилетом в Сочи.

Главный козырь Сербии – страна не пытается испортить отношения с нами перед тем, как начинать о чем-то просить. Путин признал, что отношения с республикой у нас особенно хорошие.

- Сербские студенты учатся в России в разных вузах по разным направлениям. Мы вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах – в общем в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно, - рассказал российский лидер.

Путин добавил, что Сербия не только использует для вакцинации «Спутник V», но и производит его у себя.

Для сербов успешная встреча с российским главой – в буквальном смысле, вопрос жизни и смерти. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вучич, кстати, не только в школах дает зеленый свет русскому. Он сам говорит по-нашему – встреча прошла без переводчиков. Кажется, такое отношение пришлось Путину весьма по душе.

- Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских друзей, - заявил с благодушной улыбкой наш президент.

Результаты переговоров пока не известны, но складывается впечатление, что Россия действительно не собирается бросать своего европейского союзника. Вучич поблагодарил Путина и за политическую поддержку в отношении «провокаций Косово».