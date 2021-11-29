Новак заявил, что России хватит газа минимум на 50 лет Фото: REUTERS

Россия обеспечена нефтью на 30 лет, а газа стране хватит минимум на 50 лет. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что страна уверена в возможности реализации запасов топлива в долгосрочной перспективе.

«Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа - около 50 лет», - заявил вице-премьер.

По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия остается уверена в возможности реализации запасов своих ресурсов. Новак полагает, что в ближайшие годы российские нефть и газ будут востребованы на энергорынках.

Напомним, ранее Новак заявил, что запасов нефти и газа в Арктике хватит России на сотни лет. Однако, вице-премьер указал, что добывать эти ресурсы в условиях вечной мерзлоты крайне непросто, поэтому пока добыча в Арктике слишком дорога. Глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселёв, также заявил, что при сегодняшнем уровне развития технологий, жители страны могут не беспокоиться о таком источнике энергии, как нефть еще около 58 лет.