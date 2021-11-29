Китайские инвесторы требуют с Украины $4,5 млрд за национализацию "Мотор Сич"

Китайская компания через суд хочет взыскать убытки из-за национализации предприятия Фото: REUTERS

Китайская компания Beijing Skyrizon подала иск в суд на власти Украины из-за национализации предприятия "Мотор Сич", контрольный пакет акций которого принадлежал инвесторам из КНР.

"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов", - говорится в заявлении компании, опубликованном в социальной сети WeChat.

По словам представителя компании, не исключено, что к этой сумме прибавятся дополнительные убытки. Он подчеркнул, что Beijing Skyrizon намерена отстаивать свои законные права и интересы.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинский Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть в государственную собственность "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская компания Beijing Skyrizon. Компании из КНР до национализации "Мотор Сич" принадлежало 56% ее акций.