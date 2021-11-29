В центре им. Гамалеи призвали не поднимать панику из-за нового штамма "омикрон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поднимать панику из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» не стоит, все меры профилактики сохраняются. Такое заявление в понедельник, 29 ноября, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Гущин заявил, что сегодня можно рекомендовать всем, кто не вакцинировался от коронавируса, привиться или пройти ревакцинацию тем, у кого прошло шесть месяцев с момента прививки. Как он отметил, гражданам, имеющим иммунитет к коронавирусу, существенно лучше нейтрализовать варианты вируса, в том числе те, которые на данный момент вызывают опасение.

Напомним, накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент смертей от нового штамма не зарегистрировано, однако назвали высокой вероятность дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне.