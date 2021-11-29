ВОЗ сообщила, что от нового штамма коронавируса "омикрон" пока смертей не зарегистрировано Фото: Мария ЛЕНЦ

Смертей от нового штамма коронавируса «омикрон» пока смертей не зарегистрировано. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом «Омикрон», - говорится в документе, опубликованном ВОЗ.

При этом организация назвала высокой вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне, отметив и общие риски, связанные с появлением нового варианта вируса.

Напомним, ранее председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой, указав на скорость распространения вируса.

Как сообщали специалисты, данный штамм демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи заражения зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заболевание выявили в Европе и Израиле. Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами.