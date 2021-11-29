Полиция Китая накрыла нелегальную сеть по организации поездок в российские казино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Китая накрыли нелегальную сеть игорного бизнеса, которая занималась поиском и перевозкой в Россию китайских граждан, участвующих в азартных играх.

Как передает Центральное телевидение Китая, органы общественной безопасности КНР начали расследование после обращения к ним одного из пострадавших. Отмечается, что с июля 2020 года правоохранители китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, расположенных на границе с Россией, выявила ряд крупных дел по организации трансграничного игорного бизнеса общим объемом более 1,6 млрд юаней (свыше 250 млн долларов).

Также сообщается, что злоумышленники использовались заграничные казино и международные игровые онлайн-платформы для «подсадки» на азартные игры китайских граждан.

Кроме того, по данным статистики, из-за деятельности трансграничного игорного бизнеса происходит серьезный отток капитала из КНР через незаконные каналы, что подрывает финансовую безопасность страны и наносит серьезный ущерб безопасности людей.

Напомним, в конце октября полиция ликвидировала подпольные казино в Мытищах и Санкт-Петербурге.