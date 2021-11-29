Лукашенко заявил, что США, Британия и Польша желают разрушить Евросоюз

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Британию, США и Польшу в сговоре с целью разрушить Евросоюз. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

В частности, Александр Лукашенко обратил внимание, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправился в Великобританию.

"Вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал - в Великобританию, - заявил Лукашенко. - Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз".

По словам Лукашенко, американцы не заинтересованы в "партнерах, которые могут стать вровень с ними".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко во время обсуждения предстоящих изменений белорусской Конституции во Дворце Независимости коснулся проблемы возвращения на родину мигрантов, находящихся на границе с Польшей.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не препятствует тому, чтобы мигранты уехали в те страны, откуда они прибыли и потребовал, чтобы ЕС оплатил эвакуацию мигрантов.