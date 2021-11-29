ВЦИОМ: 84 процента россиян считают себя счастливыми

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрос о счастье в эпоху пандемии провел ВЦИОМ. Оказалось, что счастливыми считают себя 84 процента россиян. Результаты опроса опубликованы на сайте ведомства в понедельник 29 ноября.

Россияне чаще всего считают себя счастливыми потому, что они и их близкие живы и здоровы. Такой ответ дали 29 процентов опрошенных. 27 процентов делает счастливыми семья, 22 процента видят счастье в детях, 21 проценту для счастья нужна общая удовлетворенность жизнью, а 20 процентам – хорошая работа.

Несчастливыми 8 процентов россиян ощущают себя из-за положения дел в стране, 7 процентов – из-за нехватки денег, 6 процентов – из-за отсутствия стабильности. Семейные проблемы на четвертом месте, из-за них чувствуют себя несчастными только 5 процентов опрошенных.

Половина респондентов считает, что счастливых и несчастливых людей в их окружении примерно поровну. 31 процент считает, что большинство их знакомых и близких счастливы, и 13 процентов видят среди них больше несчастных.

Оказалось, что время пандемии индекс счастья вырос. Он составил 71 п. В марте 2021 года индекс счастья был 54 п, а в ноябре 2020 года – 66 п. Индекс счастья рассчитывается, исходя из разницы между положительными и отрицательными ответами на вопросы. Социальный индекс счастья, который показывает, счастливые или несчастные люди преобладают в окружении респондента, составил 54 п. Последние три-четыре года он держится на одном уровне, уточняет ВЦИОМ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук планирует провести исследования в области использования искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из социальных сетей.