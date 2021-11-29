Лукашенко заявил об использовании Западом мигрантов для сдерживания белорусской армии

Лукашенко заявил, что при помощи мигрантов западные страны сдерживают армию Белоруссии.
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Александр Лукашенко заявил, что западные страны используют мигрантов, чтобы сдерживать белорусскую армию в случае возникновения конфликта, одним из участников которого может оказаться Россия.
"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
По словам Лукашенко, Беларусь «не останется в стороне», если между Украиной и Россией начнется противостояние.
"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко обвинил Британию, США и Польшу в сговоре с целью разрушить Евросоюз.