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Политика29 ноября 2021 10:08

Лукашенко заявил об использовании Западом мигрантов для сдерживания белорусской армии

Белорусский лидер отметил, что армия Белоруссии «не останется в стороне» в случае российско-украинского конфликта
Мария ПАВЛОВА
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Лукашенко заявил, что при помощи мигрантов западные страны сдерживают армию Белоруссии.

Лукашенко заявил, что при помощи мигрантов западные страны сдерживают армию Белоруссии.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко заявил, что западные страны используют мигрантов, чтобы сдерживать белорусскую армию в случае возникновения конфликта, одним из участников которого может оказаться Россия.

"Они, наверное, переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей (мы это уже видим) для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Беларусь «не останется в стороне», если между Украиной и Россией начнется противостояние.

"Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил Британию, США и Польшу в сговоре с целью разрушить Евросоюз.