Циклон «Бенедикт» обрушит на Москву сильнейшие за 69 лет дождь и снег

На каждый квадратный метр Москвы 30 ноября выпадет два ведра дождя и снега. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москвичам стоит проверить и привести в полную готовность свои зонтики и непромокаемую обувь. Во вторник, 30 ноября, на российскую столицу обрушатся самые сильные осадки за последние 69 лет. На каждый квадратный метр выльется два ведра воды!

О капризах погоды предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам Тишковца, виноват в экстремальных осадка циклон «Бенедикт».

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчёту до 23 мм осадков или 40% месячной нормы (2 ведра воды на метр квадратный)», - написал Тишковец в своем Instagram.

Метеоролог предупреждает, что в первой половине дня в Москве пройдут обложные дожди, а во второй половине дня с неба вместо воды начнет падать снег. Снегопад ожидается настолько сильным, что предполагается ухудшение видимости до 900 метров.

« Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25.4 мм). Суточный рекорд осадков для всего ноября - 41 мм», - отмечает Евгений Тишковец.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 20 сентября в Москве выпало рекордное количество осадков, которое в этот день в последний раз фиксировалось в 1948 году.