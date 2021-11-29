Песков: Россия будет противодействовать штамму «омикрон» в зависимости от выводов ученых о его опасности

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет противодействовать распространению штамма "омикрон" в соответствии с выводами, которые сделают об его опасности ученые. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия будет предпринимать дальнейшие шаги для противодействия распространению омикрон-варианта коронавируса в зависимости от того, какие выводы сделают ученые о степени его опасности. Об этом заявил в понедельник 29 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм», - сказал Песков.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Оперативный штаб по противодействию пандемии в пятницу, 26 ноября, уже сформулировал некоторые новые ограничительные меры для противодействия появлению и распространению в России омикрон-варианта коронавируса и вскоре должен обнародовать эти ограничения.

О необходимости тщательного и всестороннего изучения штамма «омикрон» заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Такую необходимость в «Векторе» объяснили тем, что ряд характерных для «омикрона» мутаций может спровоцировать уклонение вируса от иммунного ответа.