Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 ноября 2021 10:47

Песков: Россия будет противодействовать штамму «омикрон» в зависимости от выводов ученых о его опасности

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», должен быть тщательно изучен, чтобы понять, насколько он заразен
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Дмитрий Песков заявил, что Россия будет противодействовать распространению штамма "омикрон" в соответствии с выводами, которые сделают об его опасности ученые.

Дмитрий Песков заявил, что Россия будет противодействовать распространению штамма "омикрон" в соответствии с выводами, которые сделают об его опасности ученые.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия будет предпринимать дальнейшие шаги для противодействия распространению омикрон-варианта коронавируса в зависимости от того, какие выводы сделают ученые о степени его опасности. Об этом заявил в понедельник 29 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм», - сказал Песков.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Оперативный штаб по противодействию пандемии в пятницу, 26 ноября, уже сформулировал некоторые новые ограничительные меры для противодействия появлению и распространению в России омикрон-варианта коронавируса и вскоре должен обнародовать эти ограничения.

О необходимости тщательного и всестороннего изучения штамма «омикрон» заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Такую необходимость в «Векторе» объяснили тем, что ряд характерных для «омикрона» мутаций может спровоцировать уклонение вируса от иммунного ответа.