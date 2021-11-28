В “Векторе” заявили, что омикрон-вариант ковида требует немедленного изучения

В "Векторе" заявили, что омикрон-вариант ковида требует тщательного и немедленного изучения. Фото: REUTERS

В центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили о необходимости немедленного и всесторонннего изучения нового штамма коронавируса «омикрон».

«Вариант «омикрон», отнесенный Всемирной организацией здравоохранения к числу вариантов, вызывающих озабоченность, имеет большое число мутаций в гене S-белка», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Штамм вызывает опасения тем, что ряд характерных для него мутаций может способствовать уклонению вируса от иммунного ответа.

«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», - отметили в «Векторе».

Ранее медики ЮАР, где впервые был обнаружен омикрон-вариант коронавируса, выразили опасение, что в случае его распространения в больницах страны вскоре будет наблюдаться нехватка коек в больницах.

В то же время медик, работающая с больными, инфицированными «омикроном», призвала не поддаваться панике. Она отметила, что новый вариант коронавируса проявляется сильной усталостью и головной болью и, как правило, не требует госпитализации больного.